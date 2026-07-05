MUORE PER COLPA DEI MEDICI DOPO UNA SETTIMANA DI SOFFERENZE





A distanza di quasi otto anni dai fatti arriva la sentenza sulla morte di Elisabetta Gonnella, quarantottenne deceduta nel 2018 dopo un complesso percorso sanitario tra gli ospedali di Vasto, Ortona e Lanciano. Il Tribunale di Chieti ha condannato quattro medici a quattro mesi di reclusione ciascuno, riconoscendo responsabilità legate alla gestione del caso clinico. Secondo quanto emerso nel processo, due sanitari del presidio di Vasto non avrebbero trasmesso in maniera adeguata ai colleghi di Ortona il quadro clinico della paziente. Agli altri due medici è stato invece contestato di aver eseguito una procedura ritenuta incompatibile con le condizioni della donna e che, secondo l'accusa, avrebbe avuto un ruolo determinante nel successivo decesso. La donna si presentò al pronto soccorso di Vasto lamentando forti dolori addominali. L'inchiesta della Procura di Chieti, supportata dagli esiti dell'autopsia, ha ricostruito una serie di errori medici.I familiari hanno annunciato che l'importo del risarcimento verrà interamente destinato a un'iniziativa benefica dedicata alla memoria di Elisabetta.