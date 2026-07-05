NASO SPACCATO COI RACCHETTONI SUL LUNGOMARE, 18ENNE OPERATO



È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico il diciottenne di Giulianova rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito al volto con una borsa contenente due racchettoni da spiaggia. L'operazione, durata oltre due ore, si è resa necessaria per ricomporre la frattura multipla del setto nasale e delle strutture ossee circostanti. Il giovane resterà ricoverato ancora per alcuni giorni, in attesa che il quadro clinico si stabilizzi prima delle dimissioni previste a metà della prossima settimana. L'episodio è ora al centro dell'attività investigativa dei carabinieri della compagnia di Giulianova, che stanno ricostruendo nei dettagli quanto accaduto e hanno già individuato il presunto responsabile: un trentenne straniero, denunciato per lesioni aggravate e ubriachezza. Dopo l'aggressione, la vittima era crollata a terra con una forte emorragia dal naso. I primi soccorritori hanno cercato di contenere la perdita di sangue fino all'arrivo del personale del 118, che ha trasportato il ragazzo in ospedale.