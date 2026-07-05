BIDELLA S’ACCASCIA E MUORE A SCUOLA, È IL TERZO CASO IN POCHI ANNI



Una mattinata come tante si è trasformata in un dramma all'interno di una scuola primaria dove una collaboratrice scolastica di 59 anni, ha perso improvvisamente la vita mentre era in servizio. Inutili i tentativi di soccorso prestati dai colleghi, che hanno immediatamente dato l'allarme dopo averla trovata priva di sensi. La vittima è Gelsomina Cipriani, residente a Sassa e originaria di Lucoli, ed è morta mentre lavorava nella scuola di Pile, all’Aquila. Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe stato provocato da un improvviso arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale, che ha constatato la morte. Non è la prima volta che un malore fatale colpisce un collaboratore scolastico durante il servizio nell’Aquilano. Nel 2021 Berta Subrizi, 66 anni di Gioia dei Marsi, morì nell'atrio dell'istituto superiore "Majorana" di Avezzano pochi minuti dopo l'inizio del turno di lavoro. Ancora prima, nel 2018, Gennaro Lobene, 60 anni di Trasacco, perse la vita nei corridoi dell'istituto omnicomprensivo di Carsoli dopo essere stato colto da un improvviso malore.