DOVEVA ESSERE IL CONCERTO DELLE CANDELE... A TERAMO È SEMBRATA UNA "VEGLIA"



C'erano tutti gli ingredienti. O almeno così sembrava. Un pianoforte, una piazza storica, la musica e il fascino delle candele. Sulla carta, il classico evento capace di trasformare una serata estiva in un piccolo incanto. Del resto, i concerti "Candlelight" hanno conquistato il mondo proprio perché riescono a creare ambienti intimi, avvolgenti, quasi sospesi nel tempo, grazie a centinaia di candele che dialogano con la musica. Poi è arrivata Teramo. E la magia è rimasta... nel comunicato stampa. Perché quella che avrebbe dovuto essere una suggestiva esperienza immersiva si è trasformata in qualcosa di decisamente diverso: un pianista in un angoletto di Piazza Martiri (sarebbe stato molto più suggestivo sulla scalinata del Duomo), circondato da poche candele sparse e da una scenografia incapace di trasmettere emozione. Più che un "Candlelight", sembrava una veglia, in attesa non di un concerto, ma di un momento di raccoglimento. Il problema non era certo il musicista, né il repertorio. Anzi. Il punto era tutto intorno. Piazza Martiri è uno spazio magnifico per tante manifestazioni, ma proprio per questo enorme. Riempirla di atmosfera richiede un allestimento importante, studiato, scenografico. Se l'idea è quella di evocare il calore della luce soffusa, non bastano poche candele disperse in un mare di pavimentazione. Servono densità, vicinanza, penombra, scenografia. Altrimenti il risultato è quello di una piccola isola di luce persa nel vuoto. Ed è qui che nasce la riflessione. A volte non basta importare un format di successo. Bisogna adattarlo ai luoghi. Perché quello che funziona in una sala storica, in un chiostro o in un cortile raccolto rischia di perdere completamente forza se viene trasportato in uno spazio troppo grande e troppo dispersivo. Fa sorridere che l'evento fosse stato presentato come una notte illuminata da "centinaia di candele" capace di creare un'atmosfera intima e coinvolgente. Alla prova dei fatti, molti spettatori hanno avuto la sensazione opposta: tanta piazza, poca atmosfera. Perché le candele non fanno miracoli. E se la magia non si crea, restano soltanto un pianoforte, qualche fiammella e una piazza troppo grande da riempire. Così, il "Candlelight" teramano assomigliava più a una commemorazione che a uno spettacolo capace di emozionare. E le candele davanti ai negozi… i lumini di una processione. Che non è passata.





Foto sopra, la veglia di Piazza Martiri.

Sotto, un concerto candlelight vero