SCHIANTO SULL'A14, QUATTRO FERITI: MADRE E FIGLIA IN OSPEDALE A TERAMO, PADRE E UN ALTRO AUTOMOBILISTA A SANT'OMERO

Grave incidente sull'autostrada A14, nel territorio di Martinsicuro, scontro tra due autovetture col ferimento di quattro persone. Tra i coinvolti un'intera famiglia. La madre e la figlia sono state soccorse e trasportate all'ospedale Mazzini di Teramo. Entrambe hanno riportato traumi giudicati seri, ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Il padre, rimasto anch'egli ferito nell'impatto, è stato invece trasferito all'ospedale di Sant'Omero per gli accertamenti e le cure del caso. Ferito anche l'occupante dell'altra vettura coinvolta nello scontro, accompagnato in ambulanza all'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero. Sul luogo dell'incidente sono intervenute tre ambulanze del 118, oltre agli agenti della Polizia Stradale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto, e al personale di Autostrade per l'Italia impegnato nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza del tratto interessato. L'incidente ha causato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con lunghe code e rallentamenti. Per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli incidentati, il traffico è rimasto temporaneamente bloccato, tornando alla normalità solo dopo la conclusione delle operazioni di soccorso e dei rilievi.

foto elaborazione AI