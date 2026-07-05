APPARTAMENTO IN FIAMME ALL'ALBA, SOCCORSI CHIAMATI DALLE PALAZZINE VICINE



Fiamme e fumo nelle prime ore della giornata ad Alba Adriatica, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento in via Olimpia. L'allarme è scattato intorno alle 6.35, quando alcuni residenti hanno notato il fumo provenire dall'abitazione e hanno immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'immobile, evitando che le fiamme potessero estendersi ad altri appartamenti. Secondo le prime informazioni, non si registrano persone ferite o intossicate. L'intervento ha comunque richiamato numerosi residenti della zona, preoccupati per quanto stava accadendo. Diverse segnalazioni sono giunte anche dagli abitanti delle palazzine vicine, allarmati dal fumo e dall'odore di bruciato. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. I vigili del fuoco stanno effettuando le verifiche necessarie per stabilire l'origine del rogo e valutare l'entità dei danni riportati dall'appartamento interessato.