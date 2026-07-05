GIARDINI MARCOZZI, IL DEGRADO CONTINUA: RISSE, UBRIACHI NONOSTANTE IL RESTYLING E I DIVIETI

Doveva essere uno dei simboli della riqualificazione urbana, ma ai Giardini Marcozzi la realtà raccontata da residenti e frequentatori appare ben diversa. Nonostante gli interventi annunciati e più volte esaltati dall'amministrazione comunale, l'area continua a essere teatro, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, di episodi di degrado che alimentano preoccupazione. Secondo numerose segnalazioni, ogni giorno i giardini diventano punto di ritrovo di persone che consumano alcolici, nonostante sia in vigore un'ordinanza comunale che ne vieta il consumo. Una situazione che, a quanto riferiscono i cittadini, sfocia frequentemente in litigi, malori e interventi dei sanitari del 118. L'ultimo episodio si sarebbe verificato proprio nella serata di ieri, quando all'interno dei giardini sarebbe scoppiata una nuova rissa, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza dell'area. Una situazione che riporta al centro anche la discussione avvenuta in Consiglio comunale. C'è chi continua a minimizzare il problema o a sostenere di non essere a conoscenza di quanto accade quotidianamente, mentre da tempo vengono denunciati episodi di degrado e di ordine pubblico che, secondo molti, rendono poco opportuno trasformare i Giardini Marcozzi in uno spazio dedicato ai bambini. Le perplessità riguardano anche il progetto di installare nuovi giochi per l'infanzia. Oltre alle criticità legate alla sicurezza e alla presenza costante di persone in stato di alterazione, viene evidenziata anche la vicinanza dell'area alla viabilità, con un intenso traffico di veicoli che rappresenterebbe un ulteriore elemento di rischio. I residenti chiedono controlli più frequenti e un presidio costante delle forze dell'ordine affinché il restyling non resti soltanto un intervento estetico, ma sia accompagnato da misure concrete capaci di restituire i Giardini Marcozzi alle famiglie e ai cittadini che vorrebbero vivere quello spazio in tranquillità.