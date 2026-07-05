VIDEO/ FERRARI TORNA SUL GRAN SASSO: IL NUOVO SPOT DELLA 12CILINDRI MANUALE GIRATO TRA LE VETTE D'ABRUZZO

Il Gran Sasso torna a fare da palcoscenico alla Ferrari. La casa di Maranello ha scelto ancora una volta il massiccio abruzzese come scenario del nuovo spot dedicato alla Ferrari 12Cilindri Manuale, riaffermando il legame tra il Cavallino Rampante e uno dei paesaggi più iconici d'Italia. L'operazione è rimasta avvolta nel massimo riserbo fino alla pubblicazione ufficiale del video promozionale. Nello spot, accanto alla protagonista assoluta rappresentata dalla nuova vettura, trova spazio anche il fascino inconfondibile del Gran Sasso, scelto come cornice naturale per raccontare una Ferrari che punta a riscoprire le emozioni della guida più autentica. La 12Cilindri Manuale sarà prodotta in soli 1.499 esemplari e rappresenta un omaggio alle sportive del passato. Il cambio richiama infatti la tradizionale leva manuale con il pedale della frizione, ma sfrutta una sofisticata tecnologia elettronica: i movimenti del guidatore vengono rilevati da sensori e trasformati in comandi digitali. Sotto il cofano pulsa un V12 da 800 cavalli, mentre il prezzo di partenza si aggira intorno ai 590 mila euro. «Il Gran Sasso è stato scelto dalla Ferrari come scenario per la presentazione del suo nuovo modello», ha commentato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. «Una scelta che conferma il valore e l'attrattività dell'Abruzzo, terra di eccellenze, innovazione e bellezza. Sempre più grandi marchi internazionali riconoscono nel nostro territorio un luogo capace di rappresentare al meglio il Made in Italy nel mondo». Per l'Abruzzo si tratta di un gradito ritorno. Già nel 2019, infatti, Ferrari aveva scelto Campo Imperatore per la realizzazione di immagini e riprese dedicate a un proprio modello. A distanza di alcuni anni, il Cavallino Rampante torna così ai piedi del Gran Sasso d'Italia, confermando il richiamo internazionale di uno degli scenari naturali più spettacolari del Paese.