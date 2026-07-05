SORPRESO NUDO IN AUTO A MASTURBARSI SUL LUNGOMARE: DENUNCIATO E A RISCHIO FOGLIO DI VIA

Sorpreso completamente nudo all'interno della propria auto, parcheggiata sul lungomare Europa di Martinsicuro, mentre compiva atti di autoerotismo. È quanto hanno accertato i carabinieri della stazione cittadina, intervenuti dopo diverse segnalazioni giunte al numero unico di emergenza 112. I militari hanno identificato un cittadino straniero residente fuori provincia, denunciandolo all'autorità giudiziaria con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. Nei confronti dell'uomo, che non avrebbe alcun legame lavorativo o familiare con il territorio, è stata inoltre avviata la procedura per l'emissione del foglio di via obbligatorio, che potrebbe impedirgli di tornare nella zona.