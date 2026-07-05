GUIDA CON LA PATENTE REVOCATA DA 29ANNI E INSULTA I CARABINIERI

Alla guida di un'auto nonostante la patente gli fosse stata revocata da quasi trent'anni. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica durante un controllo effettuato a Tortoreto.

L'automobilista, un residente della zona, dopo aver appreso della contestazione sarebbe andato in escandescenza, rivolgendo minacce e insulti ai militari nel tentativo di evitare i provvedimenti. I carabinieri hanno comunque completato gli accertamenti, sequestrando il veicolo e denunciando l'uomo per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per guida senza patente.