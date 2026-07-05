VIDEO - FOTO / FRONTALE TRA DUE AUTO, DUE FERITI

Paura a Villa Volpe, dove due automobili si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. L'impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto il rapido intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima di trasferirli in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Le loro condizioni sono in fase di valutazione, ma al momento non si hanno notizie ufficiali sulla gravità dei traumi riportati. Presenti anche i vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l'area dell'incidente, evitando ulteriori rischi per la circolazione. La strada ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati. Saranno i rilievi effettuati dalle forze dell'ordine a chiarire l'esatta dinamica dello scontro.