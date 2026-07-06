FURGONE IN FIAMME SULL’A14, DURANTE UN SORPASSO

Nella tarda serata di ieri, 5 luglio, intorno alle ore 23:30, una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Roseto degli Abruzzi, con un'autopompa e un pick up con modulo antincendio e supportata da un’autobotte proveniente dal Comando Provinciale di Teramo, è intervenuta sull’autostrada A14, sulla carreggiata in direzione nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Roseto degli Abruzzi e Mosciano Sant’Angelo.

L’intervento si è reso necessario a seguito dell’incendio di un furgone adibito al trasporto di attrezzature edili.

La criticità dell’evento è stata accentuata dalla presenza, all’interno del vano di carico del veicolo, di tre bombole di gas GPL.

Il tempestivo arrivo della squadra ha permesso di estinguere rapidamente le fiamme e di procedere alle complesse operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza delle bombile di gas, scongiurando il rischio di scoppio. Le operazioni si sono concluse con la messa in sicurezza dell'area e il ripristino della viabilità autostradale che è stata interdetta per tutta la durata dell'intervento di soccorso.