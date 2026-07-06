DECINE DI ROTOBALLE IN FIAMME NELLA NOTTE



Un incendio è divampato nella notte nelle campagne di Garrufo, dove un deposito di rotoballe è stato avvolto dalle fiamme. L'allarme è scattato intorno all'1.30, quando il rogo ha iniziato a interessare il materiale agricolo accatastato in un terreno della zona. Secondo le prime informazioni, sarebbero circa cinquanta le rotoballe coinvolte dall'incendio. Restano ancora da chiarire le cause che hanno originato le fiamme. Per domare il rogo è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Nereto, impegnata nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dell'area, con l'obiettivo di evitare che il fuoco potesse estendersi ai terreni circostanti. Al momento non risultano persone ferite né altri danni a strutture vicine. Le attività di bonifica proseguono e saranno gli accertamenti a stabilire l'origine dell'incendio.





Foto archivio