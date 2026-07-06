VIDEO / INCHIESTA TERAMANA PROTAGONISTA DI UNA PUNTATA DI "AIRPORT SECURITY" CON L'ARRESTO DI DUE UOMINI DAVANTI ALLE TELECAMERE



Un'indagine partita da Teramo è finita sotto i riflettori della televisione internazionale. La quarta puntata dell'ottava stagione di Airport Security ricostruisce infatti l'operazione investigativa che ha portato allo smantellamento di un traffico illecito di denaro contante destinato al Senegal, culminato con l'arresto di due corrieri davanti alle telecamere del celebre programma. L'episodio segue passo dopo passo il lavoro degli investigatori e delle forze dell'ordine, mostrando come gli accertamenti avviati nel Teramano abbiano consentito di risalire a un'organizzazione che tentava di trasferire all'estero centinaia di migliaia di euro in contanti, in violazione della normativa valutaria e delle disposizioni antiriciclaggio. Le immagini riprese nell'aeroporto documentano i controlli sui passeggeri, le verifiche dei bagagli e il momento decisivo in cui i due presunti trafficanti vengono fermati e arrestati dagli agenti, davanti alle telecamere della produzione. Un'operazione che evidenzia la stretta collaborazione tra gli investigatori del territorio e le autorità aeroportuali, fondamentale per interrompere il flusso di denaro destinato all'estero. La serie, seguita da milioni di telespettatori in tutto il mondo, dedica così un'intera parte della puntata a un'inchiesta nata in Abruzzo, raccontando come il lavoro investigativo sviluppato a Teramo abbia avuto un ruolo determinante nel portare all'individuazione dei responsabili e al sequestro delle ingenti somme di denaro che stavano per lasciare l'Italia.

