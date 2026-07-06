STUDENTE TERAMANO CADE DAL BALCONE DI UN ALBERGO





È un episodio ancora da chiarire, quello che ha avuto per protagonista uno studente di 17 anni di un istituto superiore del Teramano, precipitato dal balcone della struttura ricettiva che lo ospitava, insieme ad altri studenti della stessa scuola a Campitello Matese, in Molise, per un soggiorno estivo organizzato nell'ambito del progetto Pon Estate. L'incidente si sarebbe verificato, al termine di una serata trascorsa fuori dall’albergo: il ragazzo è caduto nel vuoto su una tettoia in lamiera situata sotto il balcone, che avrebbe attutito la caduta evitando conseguenze ancora più gravi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane e lo hanno trasferito in ospedale. I medici gli hanno riscontrato una sospetta frattura del bacino. Nella struttura ricettiva sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto. L'episodio ha acceso polemiche sulle modalità di vigilanza durante le uscite serali dei ragazzi, al soggiorno hanno preso parte circa 80 studenti e si è concluso ieri con il rientro.