GRADIMENTO GOVERNATORI, MARSILIO PERDE IL 3% ED È 13ESIMO SU 18

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio si colloca al 13° posto nella classifica del Governance Poll 2026 del Sole 24 Ore dedicata ai governatori italiani. Secondo il sondaggio realizzato da Noto Sondaggi, il presidente abruzzese ottiene un indice di gradimento del 50,5%, con una flessione di 3 punti percentuali rispetto al 53,5% raccolto al momento dell'elezione regionale del 2024.

Marsilio si posiziona nella parte medio-bassa della graduatoria nazionale, precedendo soltanto Alessandra Todde (Sardegna), Stefania Proietti (Umbria), Marco Bucci (Liguria), Francesco Roberti (Molise) e Francesco Rocca (Lazio), che chiudono la classifica.

A guidare il Governance Poll è il presidente della Puglia, Antonio Decaro, con il 66% del gradimento, seguito dal governatore del Veneto, Alberto Stefani (65%), e dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, terzo con il 64%. Al quarto posto, a pari merito con il 60%, figurano Roberto Occhiuto (Calabria) e Alberto Cirio (Piemonte), mentre sesto è Attilio Fontana (Lombardia) con il 57%.

Completano la parte alta della graduatoria Eugenio Giani (Toscana) con il 56,5%, Renato Schifani (Sicilia) e Vito Bardi (Basilicata), entrambi al 56%, seguiti da Roberto Fico (Campania) e Francesco Acquaroli (Marche), entrambi al 55%. Dodicesimo posto per Michele De Pascale (Emilia-Romagna) con il 52%, immediatamente davanti a Marsilio.

Analizzando le variazioni rispetto al consenso ottenuto alle urne, il presidente abruzzese registra un calo del 3%, una flessione inferiore a quella fatta segnare da diversi altri governatori, ma comunque sufficiente a farlo arretrare nella graduatoria. Il maggiore incremento di consenso è quello del siciliano Renato Schifani, che cresce di 13,9 punti, mentre la diminuzione più marcata riguarda il molisano Francesco Roberti, in calo di 20,2 punti rispetto al giorno dell'elezione.