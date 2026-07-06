SI UCCIDE CON UNA FUCILATA SUL TERRAZZO DI CASA

Un uomo è stato trovato senza vita sul terrazzo della propria abitazione. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe stato causato da un colpo esploso con un fucile da caccia.

L'allarme, in via Colombo a Martinsicuro, è scattato nelle prime ore della giornata e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica della vicenda. Al momento, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, vi è quella di un gesto volontario, ma nessuna conclusione è stata ancora ufficialmente confermata. L'uomo era un ex cacciatore.