NUOVI RINFORZI PER L'ARMA: SEDICI CARABINIERI DESTINATI AI REPARTI DEL TERAMANO





Prosegue il potenziamento dell'organico dell'Arma dei Carabinieri in provincia di Teramo. Questa mattina, nella sede del Comando Provinciale, il comandante provinciale, il colonnello Massimo Corradetti, ha accolto i sedici militari destinati ai reparti del territorio.

Dieci tra brigadieri, appuntati e carabinieri sono stati assegnati in via definitiva ai Nuclei Radiomobili di Teramo e Alba Adriatica e alle stazioni di Corropoli, Mosciano Sant'Angelo, Giulianova, Colonnella e Notaresco, andando a rafforzare i presidi impegnati quotidianamente nelle attività di controllo del territorio.

Altri sei marescialli, reduci dal secondo anno di formazione alla Scuola Marescialli di Firenze, saranno invece impiegati per tutta la stagione estiva nelle stazioni costiere di Silvi Marina, Pineto, Giulianova e Tortoreto, così da garantire un maggiore supporto durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

Il piano di rafforzamento non si esaurirà con queste assegnazioni. Nelle prossime settimane arriveranno infatti altri carabinieri, al termine del percorso formativo nelle Scuole Allievi dell'Arma, che saranno destinati stabilmente ad ulteriori stazioni della provincia. Sono inoltre previsti nuovi marescialli a supporto delle località rivierasche che, in questa prima fase, non hanno ancora beneficiato dell'incremento di personale.

L'obiettivo è consolidare la presenza dell'Arma sul territorio, assicurando una risposta sempre più tempestiva alle esigenze della popolazione e rafforzando l'attività di prevenzione e controllo, in linea con la tradizionale missione di prossimità e vicinanza ai cittadini.