L'ESERCITO AL MANAKARA PER PRESENTARE AI GIOVANI LA CARRIERA IN DIVISA





Il Comando Militare Esercito “Abruzzo – Molise” ha organizzato una serie di iniziative nelle principali mete turistiche della regione per coinvolgere le nuove generazioni nella conoscenza del mondo militare e informarle sulle opportunità professionali offerte dall’Esercito Italiano.

La prima tappa del tour estivo sarà il 10 luglio presso il parco acquatico Aqualand del Vasto (CH), a cui seguiranno gli appuntamenti dell’11 e 12 luglio presso lo stabilimento balneare Manakara di Tortoreto.

I giovani e le loro famiglie presso gli Info Point dell’Esercito potranno ricevere informazioni e supporto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per Volontari in Ferma Iniziale (VFI) – 3° Blocco 2026, attualmente aperto.

Il concorso mette a disposizione 3.200 posti ed è rivolto ai cittadini italiani con età compresa tra i 18 e i 24 anni alla data di scadenza della domanda.

Le candidature potranno essere presentate fino al 22 luglio 2026 attraverso il portale dei concorsi del Ministero della Difesa. Per l’occasione, il personale dell’Esercito fornirà assistenza ai candidati interessati, che potranno avviare e presentare direttamente la propria domanda di partecipazione presso gli Info Point allestiti nelle sedi dell’iniziativa.

Nel corso del tour sarà possibile approfondire la conoscenza delle tecnologie, dei valori e dell’addestramento dei militari dell’Esercito durante le loro attività quotidiane per garantire la sicurezza e la difesa della collettività.