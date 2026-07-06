FINTI OPERATORI DEL COMUNE PROPONGONO CONTRATTI PER LA FIBRA: SCATTA L'ALLARME TRUFFA A TERAMO

L’ufficio tecnico del Comune di Teramo ha ricevuto la segnalazione di un cittadino relativa a una telefonata truffa in cui una persona, spacciandosi per un operatore dell’ufficio sisma del Comune di Teramo, gli avrebbe proposto un contratto vantaggioso per la fibra.

Insospettito, ha chiesto all’uomo di indicargli un fisso sul quale richiamarlo e ricevendo per il risposta il numero di un cellulare ha deciso di segnalare l’accaduto agli uffici comunali.

“Di fronte a telefonate di questo tipo, invitiamo i cittadini a segnalare l’accaduto, a non accettare nessuna offerta, a non prendere eventuali appuntamenti e a non fornire dati sensibili– sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – il Comune non propone alcun contratto e i cittadini devono essere consapevoli che si tratta di una truffa”.