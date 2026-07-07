«L'AZIENDA NON RISPONDE» SCIOPERANO I LAVORATORI DELLA POLYPLAST

Per la prima volta dopo circa quarant'anni i lavoratori della Polyplast si preparano a una giornata di sciopero, il 13 liuglio prossimo. A lanciare l'iniziativa è il sindacato SIA Confsal, che chiama i dipendenti a una mobilitazione definita "storica", invitando tutti a partecipare compatti per rivendicare migliori condizioni di lavoro e maggiore attenzione ai diritti dei lavoratori.

Secondo quanto riferisce il segretario regionale del SIA Confsal, Alessandro Azzola, la protesta nasce dopo mesi di richieste rimaste senza risposta. I dipendenti sottolineano come anni di lavoro in fabbrica abbiano lasciato conseguenze fisiche importanti, parlando di spalle, braccia e schiena logorate e richiamando anche le denunce per malattie professionali presentate nel tempo.

Tra le principali rivendicazioni figurano l'introduzione dei buoni pasto, ritenuti un sostegno concreto alle famiglie e una misura fiscalmente vantaggiosa anche per l'azienda, e una diversa gestione del lavoro straordinario. I lavoratori chiedono infatti che le ore aggiuntive non vengano imposte unilateralmente, ma siano concordate con le rappresentanze sindacali e le RSA attraverso una programmazione condivisa.

Nel documento diffuso alla vigilia della protesta, il sindacato critica duramente l'atteggiamento della proprietà, accusata di aver respinto le richieste con una posizione giudicata rigida e poco disponibile al confronto. "Non siamo pedine da sostituire - affermano i lavoratori - ma le persone che ogni giorno mandano avanti questa fabbrica con impegno, professionalità e sacrificio".

Il SIA Confsal rivolge infine un appello anche ai dipendenti ancora indecisi, invitandoli ad aderire allo sciopero nella convinzione che soltanto una partecipazione compatta possa rafforzare la trattativa con l'azienda e ottenere il riconoscimento delle richieste avanzate. "Uniti si vince", è il messaggio con cui il sindacato conclude il proprio invito alla mobilitazione.