RUBA AL SUPERMERCATO E ROMPE UNA GAMBA AD UN CARABINIERE, TRE PATTUGLIE PER ARRESTARLO



Entra in un supermercato, ruba e aggredisce i carabinieri che cercano di bloccarlo. È finito in carcere un ragazzo di 19 anni del Gambia arrestato dai carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro dopo un violento intervento scattato all'interno di un supermercato. Il giovane è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver tentato di sottrarsi al controllo dei militari, arrivando a ferirne tre durante la fuga. L'allarme è scattato all'Eurospin, dove una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, intervenuta per verificare una segnalazione di intrusione, avrebbe sorpreso il giovane mentre si trovava nell'area delle casse. Alla vista dei carabinieri il 19enne avrebbe cercato di scappare, dando vita a un inseguimento culminato in una violenta colluttazione. Per bloccarlo è stato necessario l'intervento di ulteriori pattuglie della Compagnia di Castel di Sangro e del Comando Provinciale di Isernia. Durante le fasi dell'arresto tre militari sono rimasti feriti. Il più grave, un carabiniere originario di Roccaraso, ha riportato la frattura della tibia e dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. Secondo quanto ricostruito, anche una volta accompagnato in caserma il giovane avrebbe mantenuto un comportamento particolarmente aggressivo nei confronti delle forze dell'ordine.

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