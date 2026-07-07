I LETTORI CI SCRIVONO / "BENVENUTI AL DORMITORIO TIGLI"



Buongiorno, sono le dieci del mattino e, mentre la città è già nel pieno della sua giornata tra uffici aperti, negozi e vita quotidiana, ai Tigli si consuma l'ennesima scena che racconta il volto più fragile di Teramo. Due persone dormono distese sulle panchine del viale, incuranti del continuo passaggio di pedoni e automobilisti. Un'immagine che colpisce e che riporta al centro da una parte il tema del degrado urbano in una delle aree più frequentate della città, dall'altra la necessità di dare risposte al bisogno di accoglienza.

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