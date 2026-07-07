PROBLEMA RISOLTO: È IN FUNZIONE DA OGGI L'ASCENSORE DELLA "CASETTA SUL FIUME"

Si è sbloccata la vicenda dell'ascensore della nuova "Casetta sul Fiume". Dopo l'articolo di certastampa e l'intervento diretto del sindaco Gianguido D'Alberto, l'impianto è finalmente entrato in funzione, mettendo fine a un'attesa che aveva suscitato polemiche e interrogativi nei giorni scorsi. L'ascensore, infatti, era già stato regolarmente realizzato e collaudato, ma non poteva essere utilizzato a causa di un passaggio tecnico-amministrativo tra la società che lo aveva installato e la ditta incaricata della manutenzione degli impianti comunali. Una situazione che aveva impedito l'attivazione del servizio nonostante l'opera fosse sostanzialmente completata. Dopo aver approfondito personalmente la questione, il primo cittadino ha contattato le aziende coinvolte chiedendo di accelerare le procedure e di concludere nel più breve tempo possibile il passaggio di consegne. Un intervento che ha prodotto l'effetto sperato: l'iter è stato completato e l'ascensore è ora regolarmente in funzione. La vicenda aveva fatto discutere perché riguardava una struttura inaugurata da poco e destinata ad accogliere bambini e famiglie.