IL BAR DELLE ROSE TORNA A VIVERE: VANILLA RIACCENDE UNO DEI LUOGHI DEL CUORE DI ROSETO

Esistono luoghi che sono molto più di quattro mura e di un'insegna. Sono pezzi di memoria collettiva, scenari di incontri, sorrisi, colazioni, brindisi e racconti che attraversano le generazioni. Il Bar delle Rose, a Roseto degli Abruzzi, è sempre stato uno di questi. Da qualche tempo quelle vetrine erano rimaste spente, lasciando nei rosetani un senso di vuoto difficile da spiegare. Perché quando chiude un locale storico non si perde soltanto un'attività commerciale: si spegne un frammento dell'identità di una città. Ora, però, arriva una notizia destinata a restituire entusiasmo. Da novembre quegli stessi spazi torneranno ad animarsi grazie all'arrivo di Vanilla, la rinomata pasticceria teramana che negli ultimi anni ha conquistato migliaia di clienti con la qualità delle sue produzioni artigianali e che è già presente con successo anche a Roseto. Non si tratta soltanto di un trasferimento. È il simbolo di un passaggio di testimone tra la storia e il futuro. Da una parte un locale che ha accompagnato la vita della città per decenni, dall'altra un marchio che ha saputo costruire la propria reputazione puntando su qualità, innovazione e attenzione ai dettagli. Per tanti rosetani sarà come rivedere accendersi una finestra rimasta al buio. Quei locali torneranno a profumare di caffè, brioche appena sfornate, pasticceria e chiacchiere. Torneranno ad essere un punto di ritrovo, un luogo dove vivere i vari momenti della giornata, proprio come accadeva un tempo. Le città vivono anche di questi piccoli grandi segnali. Perché conservare la memoria non significa lasciare immobili i luoghi, ma permettere loro di continuare a vivere, cambiando senza perdere la propria anima. E il "Vanilla ...delle Rose", è pronto a scrivere un nuovo capitolo della storia.