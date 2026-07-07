«AIUTO, SONO STATA VIOLENTATA...» GIOVANE DONNA DENUNCIA UN' AGGRESSIONE SESSUALE

Sono ore di intenso lavoro per i carabinieri, impegnati a fare piena luce su una presunta tentata violenza sessuale denunciata da una giovane donna. L'episodio, sul quale viene mantenuto il più stretto riserbo, si sarebbe verificato a Giulianova ed è ora al centro di un'attività investigativa finalizzata a verificare ogni elemento utile e a ricostruire con esattezza quanto sarebbe accaduto. A far scattare gli accertamenti è stata la denuncia presentata direttamente dalla presunta vittima, una ragazza maggiorenne proveniente da Sassuolo, in provincia di Modena. La giovane si è recata nella caserma dell'Arma per raccontare l'accaduto ai militari. Ricevuta la segnalazione, i carabinieri hanno immediatamente avviato le procedure previste in casi di questa natura, disponendo anche l'intervento del personale sanitario affinché la donna potesse essere sottoposta alle visite e agli accertamenti del caso. Gli investigatori stanno ora raccogliendo testimonianze e riscontri per chiarire la vicenda sotto ogni aspetto. Al momento non emergono ulteriori particolari e gli inquirenti mantengono il massimo riserbo per garantire sia l'efficacia delle indagini sia la tutela della persona che ha presentato la denuncia.