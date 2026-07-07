MAGREBINO RUBA UN BORSELLO AL GLOBO, INSEGUITO E BLOCCATO DA UN AGENTE DELLA POLIZIA LOCALE FUORI SERVIZIO

Ha rubato uno ziano all'interno del centro commerciale Globo di Teramo, ma la fuga è durata solo poche centinaia di metri grazie al coraggio e alla prontezza di un agente della Polizia Locale che, pur essendo fuori servizio e in abiti civili, non ha esitato a lanciarsi all'inseguimento del ladro. L'episodio si è verificato nel punto vendita della Gammarana. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di origine magrebina si sarebbe impossessato di uno zaino per poi allontanarsi rapidamente, cercando di far perdere le proprie tracce. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un agente della Polizia Locale di Teramo che, in borghese e libero dal servizio, ha deciso di intervenire immediatamente. Il poliziotto ha iniziato un inseguimento a piedi lungo le vie adiacenti, senza perdere mai di vista il fuggitivo. La corsa si è conclusa in viale Crispi, dove l'agente è riuscito a raggiungere il sospetto e a bloccarlo dopo una colluttazione, impedendogli di proseguire la fuga. Nel frattempo sul posto è sopraggiunta una pattuglia dei carabinieri, allertata durante le concitate fasi dell'inseguimento, che ha preso in consegna l'uomo e lo ha accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito.