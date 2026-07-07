COZZI: “MANCANO SOLDI PER IL TEMPO PIENO ALL’ASILO, PERCHÉ LI HANNO SPESI IN FESTE E CONCERTI”

Le fragili argomentazioni dell'Assessore e dell’Amministrazione, non incantano nessuno e, anzi, suonano come una vera e propria provocazione per i genitori teramani. Le promesse di "equità sociale" sbandierate da questa Giunta di centrosinistra sono state clamorosamente smentite dai fatti. La realtà è che le famiglie teramane hanno assistito alla pubblicazione, in vergognoso ritardo, di un bando per gli asili nido, mancante del prezioso “tempo pieno”, tanto utile ai genitori lavoratori. Il culmine della leggerezza politica è stato toccato nella seduta di fine aprile del Consiglio Comunale. Di fronte ad una tematica così importante, e già in ritardo di approvazione, astenendoci dal voto, ma per senso di responsabilità, abbiamo mantenuto il numero legale. Solo ed esclusivamente grazie al senso di responsabilità dei consiglieri di minoranza, che hanno deciso di rimanere compatti in Aula per garantire la presenza, si è garantito almeno il servizio. Siamo davanti al mondo all'incontrario: la maggioranza "fantasma" scappa dalle proprie responsabilità, mentre noi dell'opposizione ci facciamo carico di tutelare la città e i servizi essenziali. L'amministrazione si giustifica dicendo che il tempo pieno non era più sostenibile economicamente? Ci dicano allora come mai spendiamo 2 milioni di euro l’anno per finanziare feste, concertini ed eventi dalla scarsa risonanza, senza gare e in affidamento diretto, ma dall'utilità sociale nulla. I soldi dei cittadini c'erano, ma sono stati spesi per eventi effimeri, anziché per il welfare reale delle giovani coppie e delle mamme lavoratrici. Le parole dell'Amministrazione vengono contraddette dai fatti. Non intendiamo avallare in silenzio questa operazione sulla pelle delle famiglie. A differenza di una Giunta, che si è sempre proclamata aperta all’ascolto, ma poi sorda nei fatti, mentre, noi attenzioniamo i bisogni del territorio, raccogliendo il grido d'aiuto dei genitori. Per sbloccare immediatamente questa situazione, annunciamo che, come previsto espressamente dal regolamento comunale, siamo pronti a chiedere la convocazione immediata di una Commissione consiliare e di un tavolo tecnico d'urgenza. Il nostro obiettivo sarà uno solo: dare rilevanza e seguito ai bisogni dei nostri concittadini.

Il Capogruppo di Forza Italia

Mario Cozzl