SPENTO (FINALMENTE) L'INCENDIO ALLA LAZZARONI DI COLLEDARA: 5 GIORNI, 200 VIGILI IMPEGNATI



Si è concluso nella giornata di oggi l'intervento dei Vigili del Fuoco di Teramo per le operazioni di spegnimento dell'incendio che ha interessato il magazzino della ditta dolciaria situato nella zona industriale di Piane Mavone, nel comune di Colledara.

Ultimate le attività di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell'area, tutti i mezzi e il personale dei Vigili del Fuoco hanno fatto rientro presso le rispettive sedi di servizio.

Nel corso delle operazioni, protrattesi per cinque giorni, si sono alternati complessivamente circa 200 Vigili del Fuoco, con l'impiego di numerosi mezzi, compresi mezzi speciali provenienti dal Comando di L'Aquila e da altre regioni, a testimonianza del notevole sforzo organizzativo e operativo messo in campo per fronteggiare un intervento di particolare complessità.

Come concordato con il Sindaco di Colledara, sul posto rimarrà comunque attivo un presidio di volontari con il compito di garantire la sorveglianza del sito e monitorare costantemente l'area, al fine di verificare che non si riattivino eventuali focolai covanti.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre comunicato all'azienda le prescrizioni necessarie per garantire la sicurezza dell'area interessata dall'incendio, che dovranno essere osservate nelle successive fasi di gestione del sito.

Con la conclusione delle operazioni si chiude un intervento particolarmente impegnativo, condotto con un lavoro coordinato di tutti funzionari intervenuti e il personale impiegato e alla fondamentale collaborazione delle istituzioni coinvolte.

Continuerà comunque il monitoraggio dell'area attraverso il presidio predisposto, a tutela della sicurezza della popolazione e del territorio.