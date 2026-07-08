LA SEDUCE E LE RUBA LA BORSA, POI CHIEDE UN RISCATTO DI 100 EURO



Si erano incontrati in un locale del centro storico di Sulmona, si erano piaciuti e avevano deciso di rivedersi il giorno successivo. E infatti, avevano pranzato insieme, in un locale frequentato dai giovani, poi avevano passato tutto il pomeriggio insieme, fino alla sera quando, dopo essere stati un po’ insieme a casa di lei, si erano salutati. Sembrava l’inizio di una possibile relazione, ma tutto è cambiato quando la ragazza ha notato di non avere più la sua borsa e, soprattutto, quando ha ricevuto un messaggio dal ragazzo, che vive in un centro di accoglienza, che le chiedeva 100 euro per riavere la borsa. All’appuntamento per riavere la borsa, però, il giovane seduttore, un 24enne magrebino, ha trovato una pattuglia dei Carabinieri, che l’hanno arrestato con l'accusa di tentata estorsione e ricettazione.





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