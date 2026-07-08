GUIDA DROGATA E SENZA PATENTE, UCCIDE NOTO PORCHETTAIO



Guida drogata, si schianta frontalmente con l’auto di un 79enne, uccidendolo, poi successocerca di scappare. È cronaca della mattinata di follia di una donna di 48 anni, quella che racconta della morte di un noto porchettaio di Filetto, Vincenzo Barone, che ha perso la vita nella sua Panda nel violento scontro frontale provocato sulla strada nelle campagne di Miglianico dalla 48enne Paola Belvedere, risultata positiva agli stupefacenti e priva di patente. L'impatto è stato devastante. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimare l'anziano, richiedendo anche l'intervento dell'elisoccorso, ma ogni tentativo si è rivelato inutile e il 79enne è deceduto poco dopo il violento schianto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Ortona, la donna avrebbe tentato di allontanarsi subito dopo l'incidente, terminando però la propria corsa poco distante. È stata arrestata con l'accusa di omicidio stradale.





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