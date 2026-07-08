AL VIA ALLE ISCRIZIONI PER LA 65ESIMA RASSEGNA DEGLI OVINI A CAMPO IMPERATORE

La Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia annuncia ufficialmente l’apertura delle iscrizioni per la 65ª edizione della Rassegna degli Ovini. L'atteso appuntamento con la tradizione si terrà il 4 e 5 agosto 2026 nella storica cornice di Fonte Macina, nel cuore di Campo Imperatore.

Riconosciuta come Fiera Nazionale dal 2010, la manifestazione rappresenta un pilastro per la valorizzazione del patrimonio zootecnico e dell'identità culturale abruzzese, celebrando il legame ancestrale con la transumanza.

L’edizione di quest’anno assume un valore simbolico e strategico particolarmente profondo. Dopo la sospensione forzata del 2025 dovuta all'emergenza Blue Tongue (lingua blu), la Camera di Commercio riparte con un forte messaggio di vicinanza al settore. Proprio a fronte della crisi sanitaria, lo scorso anno l'Ente ha stanziato un fondo di 100mila euro, garantendo un sostegno concreto a 100 allevatori locali per l’acquisto di repellenti e presidi sanitari essenziali per la tutela e la salute dei propri greggi.

“La Rassegna degli Ovini rappresenta un appuntamento imprescindibile per il nostro settore agricolo e per l'identità del Gran Sasso d'Italia” – dichiara la Presidente della Camera di Commercio, Antonella Ballone. “Siamo felici di riprendere questa storica celebrazione, forti della consapevolezza di quanto sia cruciale stare al fianco dei nostri allevatori con misure di supporto tangibili”.

All'impegno dell'Ente si affianca la sinergia con le istituzioni locali e le associazioni di categoria, volte a garantire un rilancio significativo dell'evento.

Modalità di partecipazione

La Camera di Commercio invita allevatori ed espositori a presentare la propria domanda di partecipazione entro e non oltre il 24 luglio 2026.

Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente via posta elettronica (ordinaria o PEC) all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., utilizzando esclusivamente la modulistica scaricabile dal sito ufficiale www.cameragransasso.camcom.it.