COPPA INTERAMNIA, DOMANI LA GRANDE PARATA INAUGURALE: TERAMO ACCOGLIE IL MONDO

La Coppa Interamnia entra nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi dell'edizione 2026. Domani, giovedì 9 luglio, il centro storico di Teramo farà da cornice alla tradizionale Grande Parata Inaugurale, l'evento che segna ufficialmente l'avvio della manifestazione internazionale di pallamano. A partire dalle 20.30, fino alle 23.30, le delegazioni provenienti da ogni parte del mondo sfileranno tra le vie del centro cittadino con i colori delle rispettive nazioni, trasformando Teramo in un grande palcoscenico di sport, amicizia e integrazione. Sarà una serata all'insegna della festa, con atleti, tecnici e accompagnatori protagonisti di un corteo ricco di bandiere, musica ed entusiasmo, capace ogni anno di richiamare migliaia di persone. La parata rappresenta uno dei momenti più simbolici della Coppa Interamnia, manifestazione che da oltre mezzo secolo unisce giovani di ogni continente nel segno dello sport e della pace. L'appuntamento è nel centro storico di Teramo, dove cittadini e visitatori sono invitati ad accogliere le squadre partecipanti e a dare il benvenuto al mondo in una serata che promette spettacolo, emozioni e colori.