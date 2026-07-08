ESPLOSIONE NELLA FABBRICA DI FUOCHI D'ARTIFICIO: MUOIONO MADRE E FIGLIO, È LA STESSA AZIENDA DELLA TRAGEDIA DEL 2023

Un'altra tragedia colpisce la fabbrica di fuochi d'artificio di Sant'Anatolia, nel comune di Borgorose, in provincia di Rieti. Nell'esplosione avvenuta questa mattina hanno perso la vita un operaio di 30 anni e sua madre, entrambi impegnati nelle attività dello stabilimento. Secondo le prime ricostruzioni, la violenta deflagrazione si è verificata all'interno di un edificio destinato alla lavorazione preliminare dei materiali utilizzati per la produzione degli artifici pirotecnici. L'esplosione ha provocato il crollo completo della struttura. Al momento dell'incidente erano presenti anche altri due lavoratori, rimasti illesi. Le cause dell'esplosione sono ancora in fase di accertamento. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e carabinieri specializzati nei rilievi scientifici per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. La Procura di Rieti ha avviato un'inchiesta e nelle prossime ore disporrà gli accertamenti tecnici e le autopsie.

La tragedia riporta alla memoria il gravissimo incidente avvenuto nello stesso stabilimento nel luglio del 2023, quando un'esplosione costò la vita a tre persone appartenenti alla stessa famiglia delle vittime di oggi. Anche allora la deflagrazione si verificò durante la preparazione di fuochi d'artificio, trasformando la pirotecnica in teatro di uno dei più gravi incidenti sul lavoro nel settore. Oggi, a distanza di quasi tre anni, la stessa azienda è nuovamente sconvolta da un dramma che riapre una ferita mai rimarginata.