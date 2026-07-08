INCENDIO SU UN BALCONE, 75ENNE SALVATA DAI VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina, intorno alle ore 5:50, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta in Viale America, località Campo a Mare di Roseto degli Abruzzi, per un incendio sviluppatosi sul balcone di un appartamento situato al primo piano di un edificio condominiale.

Sul posto sono stati inviati un'autopompa serbatoio (APS) e un pick-up dotato di modulo antincendio.

All'arrivo, ai Vigili del Fuoco è stata segnalata la presenza di una persona anziana all'interno dell'abitazione, ormai invasa dal fumo.

Il personale, equipaggiato con autorespiratori, è entrato rapidamente nell'appartamento, ha raggiunto la donna 75enne e l'ha condotta all'esterno, affidandola alle cure del personale sanitario del 118 che ha provveduto a trasportarla in ospedale per gli accertamenti del caso.

Contemporaneamente, altro personale ha raggiunto il balcone utilizzando una scala italiana, riuscendo a spegnere l'incendio prima che potesse propagarsi all'interno dell'abitazione o ad altri appartamenti del condominio che, in via precauzione, è stato evacuato.

Il tempestivo intervento della squadra intervenuta ha consentito di mettere in salvo la persona presente nell'abitazione e di contenere i danni causati dall'incendio.

Al termine delle operazioni, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza delle parti coinvolte nell'incendio che, principalmente, ha interessato suppellettili e arredi presenti sul balcone e la porta finestra in legno di accesso al soggiorno.