ASP 1 / FUMATA NERA, LA REGIONE CERCA SOLUZIONI, LE COOPERATIVE GIOCANO AL RIALZO E L'UGL RIMEDIA UNA FIGURACCIA STORICA

Anche se l'immancabile presen-sindacalista dell'Ugl. Stefano Matteuicci, preso dalla smania dell’apparire, nel vano tentativo di appropriarsi di una soluzione che sua, comunque, non sarebbe mai, aveva rilasciato entusiastiche interviste, annunciando la soluzione dei problemi dei lavoratori e, addirittura, che l’assessore Santangelo sarebbe venuto ad annunciare lo sblocco dei fondi, per il pagamento degli stipendi alla Asp1, le cose non sono andate così. Sono andate, invece, esattamente come aveva scritto certastampa stamattina, e cioè che l’assessore Santangelo è venuto a spiegare ai sindacati “come stanno le cose”. E stanno così: da maggio, nonostante reiterate pec alla ASP, solo il 22 23 giugno è arrivata in Regione la comunicazione di tutto il fascicolo del pignoramento, che blocca i conti e, di conseguenza, gli stipendi. A quel punto, la Regione ha avviato due percorsi: il primo, quello con la cessione del credito e sulla quale si deve esprimere l’avvocatura regionale; il secondo è un veicolo normativo da portare all’approvazione del consiglio regionale per erogare un contributo straordinario all’Asp1. Ma dovrà essere blindato e inattaccabile dal pignoramento. E lo si sta “costruendo”, ma ad oggi non è ancora pronto. Quindi, due strade possibili, ma nessuna soluzione ancora anche perché - e qui la cosa si complica - la cooperativa avrebbe dichiarato che, anche se ricevesse tutti i soldi, comunque pagherebbe un solo stipendio, e non due più la quattordicesima. Situazione ovviamente inaccettabile, anche perché c’è stata una cessione, e per questo è stata chiesta al Prefetto chiedendo la convocazione un tavolo urgente perché la cooperativa, che dovrà essere inchiodata e non può giocare al rialzo. Insomma, la situazione non è affatto risolta, ma la Regione sta lavorando alla soluzione. In una nota - firnata anche dal succitato Matteucci (!) - i sindacati ammettono: «Abbiamo appena avuto l'incontro con l'assessore Santangelo della Regione Abruzzo insieme a una nutritissima presenza di lavoratrici e lavoratori. Purtroppo dobbiamo constatare che ancora oggi la data del pagamento degli stipendi non c'è. L'impegno dell'assessore Santangelo è quello di avviare un'interlocuzione in Prefettura per la settimana prossima. Condanniamo ancora una volta l'atteggiamento delle cooperative, ma siamo rammaricati in quanto ancora oggi non vediamo soluzioni emergenziali e strutturali. Oggi continua il disagio e ancora una volta a pagarne le spese sono lavoratrici e lavoratori. Oggi TUTTI devono fare la loro parte e non aspettare l'esasperazione di lavoratrici e lavoratori. Per questo continueremo a sollecitare la politica nel prendersi le proprie responsabilità. È sotto gli occhi di tutti che questo è un disastro annunciato. Nei disastri e nelle emergenze si devono tutelare chi sta pagando le conseguenze di tutto questo: lavoratrici e lavoratori. Il prossimo appuntamento è martedì 14 prossimo. Chiediamo ancora una volta a tutte le istituzioni di attivarsi e di fare la loro parte». Qu