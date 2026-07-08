ROMINA SULPIZII ELETTA PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI "LE TERRE DEL SOLE"

Romina Sulpizii, sindaco di Morro d'Oro, è la nuova presidente dell'Unione dei Comuni "Le Terre del Sole", l'ente che riunisce i Comuni di Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Mosciano Sant'Angelo, Bellante, Notaresco e Morro d'Oro.
La nomina affida al primo cittadino il coordinamento delle amministrazioni coinvolte, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione nella gestione dei servizi, nella programmazione territoriale e nello sviluppo di progetti condivisi.
L'Unione dei Comuni rappresenta uno strumento di cooperazione tra gli enti locali, finalizzato a migliorare l'efficienza amministrativa, promuovere politiche comuni e intercettare opportunità di finanziamento su temi strategici come servizi alla persona, ambiente, valorizzazione del patrimonio, sviluppo economico e semplificazione amministrativa.
«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità – afferma Sulpizii –. L'Unione deve diventare sempre più uno strumento stabile di programmazione condivisa, capace di offrire risposte concrete ai territori e ai cittadini».
La neo presidente ha inoltre sottolineato come il nuovo ruolo si inserisca nel percorso avviato dal Comune di Morro d'Oro con il progetto "Comune della Vera Sostenibilità", basato su una visione che unisce tutela delle risorse, qualità dei servizi, valorizzazione dell'identità locale e pianificazione condivisa.
Tra gli obiettivi del mandato figurano il rafforzamento del dialogo tra i Comuni aderenti, il consolidamento della progettazione sovracomunale e la promozione di un'azione amministrativa sempre più efficiente, partecipata e orientata allo sviluppo sostenibile del territorio.