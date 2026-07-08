"POPOLARI STATE OF MIND", LA CASA DEL POPOLO: "I MURALES DANNO VOCE A VIA LONGO E ALLE PERIFERIE"

La Casa del Popolo di Teramo racconta il significato dei murales realizzati in via Longo nell'ambito della XV edizione del Torneo Antirazzista, presentandoli come un'opera che restituisce identità e voce ai quartieri popolari.

Secondo gli organizzatori, il progetto nasce come risposta a una visione della città fondata esclusivamente sul "decoro urbano", che, a loro avviso, rischia di trasformarsi in uno strumento per limitare gli spazi di espressione e socialità. Nel testo diffuso, si sostiene che i murales rappresentino invece un modo per far emergere la vita quotidiana delle periferie e raccontare le esperienze di chi le abita.

L'opera, intitolata "Popolari State of Mind", viene descritta come un omaggio a via Longo e, simbolicamente, a tutte le realtà popolari italiane, con l'obiettivo di valorizzarne la vitalità e contrastare l'immagine di quartieri abbandonati o privi di identità.

La Casa del Popolo evidenzia inoltre come l'iniziativa sia stata resa possibile grazie al lavoro degli artisti SPATT, GEDO, 100KAI e WOLF, ringraziati insieme ai residenti del quartiere per l'accoglienza e il sostegno durante la realizzazione delle opere.

Un ringraziamento particolare viene rivolto anche alla signora Marcella e alla sua famiglia, che hanno ospitato e assistito gli artisti, e a tutti gli abitanti di via Longo che, con gesti di vicinanza e incoraggiamento, hanno contribuito alla riuscita del progetto. Secondo la Casa del Popolo, i murales vogliono essere uno strumento per raccontare la vita delle periferie e mantenere vivo il dialogo tra gli spazi urbani e le comunità che li abitano.