IL PREMIO CAMPIELLO TORNA A TERAMO: IL 19 LUGLIO LA PRESENTAZIONE DI "ACQUA SPORCA"

Si rinnova anche quest'anno la collaborazione tra la Fondazione Bruno Ballone di Teramo e la Fondazione Campiello, emanazione di Confindustria Veneto, con un nuovo appuntamento dedicato alla letteratura contemporanea.

L'incontro è in programma sabato 19 luglio, alle 19, nella suggestiva cornice del Castello Della Monica di Teramo, dove sarà presentato il romanzo "Acqua sporca" (Einaudi) di Nadeesha Uyangoda, vincitrice del Premio Campiello Opera Prima 2026.

Il libro racconta la storia di una donna che, dopo trent'anni trascorsi in Italia tra lavoro e sacrifici, decide di tornare nello Sri Lanka per vivere la vecchiaia. Un'opera che l'autrice definisce "un romanzo di classe", capace di affrontare i temi della migrazione, delle disuguaglianze sociali e del costo umano dell'emigrazione.

La presentazione sarà moderata dal giornalista e scrittore Antonio D'Amore e sarà arricchita dagli interventi musicali della Corale Giuseppe Verdi. Per la Fondazione Campiello interverrà Eugenio Calearo Ciman, componente del Comitato di Gestione del prestigioso premio letterario.

L'iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Teramo, che ha messo a disposizione gli spazi del Castello Della Monica.