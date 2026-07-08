CAMPLI, IL COMUNE AVVIA IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE A SEGUITO DELL'INDAGINE DELLA PROCURA CONTRO UN DIPENDENTE DELL'ENTE

Il Comune di Campli avvierà la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per affrontare le criticità emerse dalle verifiche economico-finanziarie avviate negli ultimi mesi. Ad annunciarlo è il sindaco Federico Agostinelli, che collega l'approfondimento dei conti anche alla notifica dell'avvio di un'indagine nei confronti di un dipendente dell'ente. Secondo il primo cittadino, gli ulteriori accertamenti hanno evidenziato la necessità di intraprendere un percorso di risanamento per assicurare solidità e stabilità alla gestione delle risorse pubbliche. Il riequilibrio finanziario pluriennale, previsto dalla normativa, consentirà al Comune di programmare il risanamento nel medio-lungo periodo senza interrompere l'attività amministrativa. Il sindaco sottolinea che si tratta di una scelta prudente e responsabile, finalizzata a garantire la sostenibilità finanziaria dell'ente e la continuità dei servizi ai cittadini. L'amministrazione assicura infatti che tutte le funzioni istituzionali, i servizi e gli interventi già programmati proseguiranno regolarmente. Agostinelli ribadisce infine l'impegno a mantenere la massima trasparenza nei confronti della cittadinanza, annunciando che nei prossimi mesi saranno illustrati nel dettaglio i contenuti del piano di riequilibrio e il percorso che l'amministrazione intende seguire, in costante confronto con il Consiglio comunale e con la comunità.