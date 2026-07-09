L'ARGHIRÒ CHIUDE PER UNA SETTIMANA, E QUANDO RIAPRIRÀ... SARÀ UN TRIONFO DI NOVITÀ

L'Arghirò si prepara a voltare pagina. Il locale resterà chiuso al pubblico da lunedì 13 a lunedì 20 luglio per consentire una serie di interventi di rinnovamento e riorganizzazione, in vista della riapertura con una nuova direzione e numerose novità. Durante la settimana di chiusura saranno rinnovati alcuni ambienti e perfezionata l'organizzazione interna, con l'obiettivo di offrire ai clienti un locale ancora più accogliente e un servizio più curato, con una svolta anche gestionale, visto che a guidare il locale saranno Berardo Di Battista e Kevin Saccia, rodatissima coppia che sta gestendo con grandissimo successo l'Abruzzosauro e che si avvarrà di un nuovo direttore, per ora top secret. Le novità interesseranno tutti i momenti della giornata, dalle colazioni ai pranzi, dagli aperitivi alle cene, con una proposta rinnovata pensata per migliorare l'esperienza della clientela. Lo staff sottolinea che gli interventi sono finalizzati a garantire un ambiente più piacevole e un servizio all'altezza della fiducia dimostrata dai clienti. La riapertura è fissata per lunedì 20 luglio, quando l'Arghirò tornerà ad accogliere il pubblico.







