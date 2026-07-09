ASP1/ LETTERA APERTA DELLE FAMIGLIE DEGLI OSPITI DELLA RSA: "CHIEDIAMO ATTENZIONE E RISPOSTE"

Siamo familiari di anziani ospiti delle RSA di Civitella del Tronto gestita dall’ASP1 di Teramo e desideriamo portare all’attenzione dell’opinione pubblica la nostra forte preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare intorno all’Ente.

La notizia del rinvio a settembre dell’udienza relativa allo sblocco dei conti dell’ASP1, con il conseguente protrarsi delle difficoltà legate alla disponibilità delle risorse, ha aumentato il senso di incertezza e di apprensione che viviamo ormai da tempo.

La nostra preoccupazione non riguarda soltanto gli aspetti amministrativi della vicenda, ma soprattutto le possibili conseguenze su persone anziane e fragili che hanno bisogno di stabilità, continuità assistenziale e serenità.

Sentiamo il dovere, però, di rivolgere un ringraziamento sincero al personale delle RSA. Gli operatori, pur vivendo una situazione difficile a causa dei ritardi negli stipendi e delle inevitabili preoccupazioni economiche e personali, continuano a svolgere il proprio lavoro con professionalità, umanità e grande senso di responsabilità. La loro disponibilità quotidiana nei confronti dei nostri cari è un valore che riconosciamo e apprezziamo profondamente.

Allo stesso tempo, non possiamo ignorare il disagio psicologico che questa situazione sta generando tra i lavoratori, costretti a operare con un livello di incertezza che non dovrebbe accompagnare chi svolge un compito così delicato e fondamentale.

La preoccupazione che esprimiamo è condivisa da numerosi familiari degli ospiti, che chiedono semplicemente che venga garantita la massima attenzione su una realtà che riguarda persone vulnerabili e un servizio essenziale per il territorio.

Ci rivolgiamo quindi alle istituzioni competenti affinché continuino a seguire con la massima urgenza questa vicenda e siano individuate soluzioni capaci di tutelare contemporaneamente gli ospiti delle RSA, i lavoratori e la continuità dell’assistenza.

Non chiediamo polemiche, ma attenzione, responsabilità e risposte concrete.

I familiari degli ospiti delle RSA ASP1 Civitella del Tronto Teramo