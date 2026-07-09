CADE GROSSO RAMO SULLA CICLABILE, PIANTA FORSE DA ABBATTERE

Un ramo di quasi dieci metri di lunghezza si stacca da un pino alla Gammarana e si abbatte sulla ciclabile. Fortunatamente il crollo è avvenuto nella notte e non ci sono state conseguenzei.Sul posto ad intervenire per prima il vice commissario Calvarese della Polizia Locale che ha immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco di Teramo.I pini purtroppo subiscono l’attacco di diversi infestanti, tra cui la processionaria, rendendoli fragili e a rischio caduta. Sarà necessaria una verifica su tutta la pianta e non si esclude il taglio alla radice.