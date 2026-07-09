VIDEO / TENET, IL LIBRO CHE DÀ VOCE AI BAMBINI DI BETANIA: L'ACQUA DIVENTA SIMBOLO DI PACE E SPERANZA





Un libro nato dall'ascolto, dalla condivisione e dalla volontà di trasformare la scrittura in uno strumento di inclusione. È questo lo spirito di "Tenet. Itinerari dell'acqua per la pace". L'opera raccoglie pensieri, emozioni, paure e speranze dei bambini e degli adolescenti ospiti della casa famiglia "Bambini di Betania" di Tortoreto, dando vita a un progetto editoriale e multimediale che mette al centro il valore dell'ascolto e della condivisione. Attraverso la scrittura, i giovani autori raccontano frammenti delle proprie esperienze, costruendo un dialogo con la comunità e promuovendo una cultura fondata sull'accoglienza, sul rispetto e sulla pace. Il filo conduttore del volume è l'acqua, scelta come simbolo di vita, responsabilità e unione. Una metafora che accompagna ogni contributo e richiama il valore del percorso condiviso, in cui ogni persona rappresenta una "goccia" capace di contribuire al cambiamento.

«Questo libro nasce dall'ascolto», sottolinea Laura De Berardinis, spiegando come ogni pagina custodisca emozioni autentiche e il desiderio dei ragazzi di affidare alla scrittura una parte della propria storia. L'autrice evidenzia come Tenet voglia essere un invito a fermarsi, riconoscere il valore dell'altro e trasformare le fragilità in occasioni di crescita e speranza. Un ringraziamento particolare è rivolto alla direzione della casa famiglia, all'editore Giacinto Damiani, al presidente del Consorzio BIM Marco Di Nicola e alla ditta Falone Costruzioni per il sostegno al progetto.

L'iniziativa è stata infatti sostenuta dal Consorzio BIM Vomano-Tordino di Teramo, che l'ha inserita tra gli appuntamenti del 70° anniversario dell'ente. Per il presidente Marco Di Nicola, sostenere un progetto come questo significa investire nella cultura come strumento di educazione civica e costruzione del futuro. L'acqua, sottolinea, rappresenta un bene comune capace di unire territori e comunità, così come la pace nasce dall'ascolto, dal rispetto reciproco e dalla responsabilità condivisa.

Con le sue 150 pagine, Tenet. Itinerari dell'acqua per la pace si rivolge non solo ai giovani lettori, ma anche a educatori, famiglie, istituzioni e operatori del sociale. Un'opera corale che invita anche gli adulti a riflettere sul valore dei piccoli gesti quotidiani e sul contributo che bambini e ragazzi possono offrire nella costruzione di una società più attenta all'ambiente, alla solidarietà e all'inclusione.



