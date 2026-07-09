VIDEO / INAUGURATO UN NUOVO PARCO GIOCHI AL PARCO FLUVIALE







Un nuovo spazio dedicato ai bambini torna a vivere nel cuore del Parco Fluviale di Teramo. È stato inaugurato il parco giochi completamente riqualificato grazie a un intervento da 85 mila euro finanziato dalla Regione Abruzzo, grazie al consigliere Giovanni Cavallari. Il sindaco ha sottolineato come l'opera rappresenti un ulteriore tassello del progetto di valorizzazione dell'area, strettamente collegato alla recente apertura della "Casetta sul Fiume", destinata ai servizi per l'infanzia. «È un lavoro congiunto tra Comune e Regione Abruzzo – ha spiegato – reso possibile grazie alle risorse individuate dal consigliere Cavallari. Abbiamo programmato subito l'intervento perché si inserisce perfettamente nel percorso di riqualificazione del Parco Fluviale e degli spazi dedicati ai più piccoli. Restituiamo così alla città un luogo simbolico, un importante polmone verde che vogliamo rendere sempre più bello e accogliente». I primi a provare le nuove attrezzature sono stati proprio i bambini della Casetta sul Fiume, accolti all'inaugurazione insieme alle loro famiglie. Cavallari ha ricordato che il finanziamento era stato inizialmente destinato alla realizzazione di un parco giochi in via Nicola Castagna, ma le esigenze dell'amministrazione hanno portato a privilegiare il recupero dell'area del Parco Fluviale. «L'obiettivo era dare un segnale concreto alle famiglie e ai bambini – ha dichiarato –. Insieme all'amministrazione abbiamo condiviso la scelta di restituire alla città questo parco giochi, situato accanto alla Casetta sul Fiume. Oggi possiamo vedere il risultato di un lavoro di squadra che ridà dignità a uno spazio molto frequentato». Cavallari ha inoltre ringraziato l'assessore Mimmo Sbraccia per il lavoro svolto nella gestione dell'intervento, evidenziando il clima di collaborazione istituzionale che ha consentito di portare a termine l'opera.

