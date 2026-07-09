L'INTERVISTA / CAVALLARI A TUTTO CAMPO: RIMPASTO, COMUNE, PROVINCIA, REGIONE, D'ALBERTO, CORE, D'ANGELO, MARIANI E: «IO NON SONO UN PIGLIATUTTO»



Respinge le critiche di chi lo accusa di aver concentrato troppi incarichi e spazi di rappresentanza politica, dalle nomine in Provincia fino agli altri enti, Giovanni Cavallari e dice che la questione va letta in maniera diversa: «Tutti i gruppi che hanno sostenuto D'Alberto hanno avuto una rappresentanza in Provincia. Bella Teramo era l'unico gruppo a non averla mai avuta e ha semplicemente rivendicato una posizione, spiace che se ne dimentichi chi ha avuto ruoli in passato». E l’affondo è a Core, col quale Cavallari ha battibeccato durante la riunione di ieri sera, anche se il Consigliere regionale minimizza: «Mi sono collegato solo per un saluto». A proposito, ma che aria tira in Comune; «C’è una discussione per capire se esistono le condizioni per arrivare alla fine del mandato. Sono convinto che ci siano tutte. Ogni forza politica deve dimostrare maturità e responsabilità nel sostenere questo progetto. Se emergerà la necessità di qualche aggiustamento, sarà il sindaco a valutarlo; diversamente l'attuale giunta può tranquillamente proseguire». Cavallari non ha dubbi: «D’Alberto deve arrivare assolutamente a fine mandato. È stato uno dei migliori sindaci che Teramo abbia avuto. Ha amministrato durante il Covid, affrontando uno dei momenti più difficili della storia recente della città, e oggi sta gestendo una fase delicata tipica dei secondi mandati. Sono convinto che, con senso di responsabilità, riusciremo ad accompagnarlo fino alla conclusione dell'esperienza amministrativa». Sul vuoto lasciato dalla partenza del capo di gabinetto Valeria Cerqueti, Cavallari sottolinea invece la sobrietà con cui D'Alberto ha gestito la macchina amministrativa. «Passerà alla storia anche perché, nei suoi due mandati, non ha mai occupato tutte le posizioni che avrebbe potuto ricoprire. In passato c'erano segreterie molto più numerose e strutturate. Lui ha sempre scelto un'impostazione diversa e credo che questo gli debba essere riconosciuto». Come dire, il capo di gabinetto non serve, e anche stavolta l’affondo, indiretto, è a Core, che molti vorrebbero proprio in quel ruolo strategico. Guardando invece alle prossime elezioni provinciali, Cavallari afferma di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale su una possibile ricandidatura del presidente Camillo D'Angelo, pur riconoscendo che potrebbe rappresentare una candidatura autorevole contro il centrodestra. «Se ci sarà una sua ricandidatura, sarà oggetto delle necessarie valutazioni politiche». Per Cavallari, inoltre, Teramo mantiene un ruolo strategico nello scenario politico regionale. Sul dopo D'Alberto, il consigliere indica senza esitazioni Sandro Mariani come il candidato ideale alla successione. «Se decidesse di candidarsi a sindaco avrebbe il mio sostegno convinto. È una persona capace, con una grande esperienza amministrativa e un fiuto politico importante. Credo che potrebbe raccogliere consensi anche oltre il perimetro del centrosinistra». Infine, sull'ipotesi di una futura candidatura dello stesso D'Alberto alla presidenza della Regione, Cavallari parla di uno scenario ancora prematuro, ma che accoglierebbe con favore. «Oggi è fantapolitica, ma se un domani dovesse accadere sarei felicissimo. Un presidente della Regione espressione di Teramo sarebbe una grande opportunità per il territorio e una candidatura da sostenere con convinzione».

