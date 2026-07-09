ESPLOSIONE ALLA SABINO ESPLODENTI: UN MORTO E UN FERITO, È LA SETTIMA VITTIMA IN SEI ANNI IN QUELL'AZIENDA



Violenta esplosione si è verificata questa mattina, poco dopo le 8, all'interno dell'impianto specializzato nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari dell'ex esplodenti Sabino a Casalbordino. Il bilancio provvisorio è di un morto e un ferito. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione avrebbe interessato un vascone situato all'interno dell'area produttiva. Immediato l'intervento dei soccorritori: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con l'elisoccorso e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente e ricostruirne l'esatta dinamica. Lo stabilimento, oggi di proprietà della multinazionale Arca Defense Italy, è già stato teatro di altre gravi tragedie. Nel settembre 2023 un'esplosione costò la vita a tre operai, mentre altri tre lavoratori morirono in un analogo incidente avvenuto nel dicembre 2020. Con la vittima di questa mattina, il numero dei decessi registrati nello stabilimento negli ultimi sei anni sale a sette. L'impianto è da tempo al centro dell'attenzione anche per il percorso autorizzativo avviato nei mesi scorsi da Arca Defense Italy per l'ampliamento di alcune attività produttive, attualmente all'esame degli organismi regionali. Le indagini sono in corso e le autorità stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per accertare le responsabilità e comprendere cosa abbia provocato la nuova esplosione.