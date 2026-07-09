MANGIARE BENE SIGNIFICA STARE BENE, CIBIO E SALUTE, DOMANI CAMPAGNA AMICA NEGLI OSPEDALI ABRUZZESI PER PROMUOVERE UN PATTO TRA AGRICOLTORI E MEDICI





Sono 4 i mercati contadini che domani venerdì 10 luglio 2026 promuoveranno anche in Abruzzo il primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini,con l'obiettivo preciso di riportare al centro delle abitudini di consumo il cibo che fa bene, previene le malattie e migliora la qualità della vita, contrastando la diffusione degli alimenti che, al contrario, sono nocivi e aumentano il rischio di ammalarsi.

L’iniziativa, unica nel suo genere, coinvolge ben 70 presidi ospedalieri lungo tutta la Penisola, è promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia ed è lanciata per la prima volta insieme alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e a decine di strutture sanitarie che rappresentano eccellenze a livello nazionale ed europeo.

In Abruzzo sono coinvolte tutte e 4 le Asl (Lanciano-Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Pescara e Teramo) con il Policlinico SS Annunziata di Chieti, l’ospedale Santo Spirito di Pescara, l’ospedale San Salvatore dell’Aquila e il Giuseppe Mazzini di Teramo in cui verranno promossi 4 mercati agricoli e si svolgeranno incontri e convegni sulla sana e corretta alimentazione e sul rapporto tra cibo e salute.

L’obiettivo è sottolineare l’importanza del cibo sano e come si debba contrastare il cibo che fa ammalare, sempre più presente nelle abitudini alimentari quotidiane e persino nei menù delle mense pubbliche e delle scuole, nonostante la ricerca scientifica ne abbia ormai evidenziato, come nel caso dei cibi ultraformulati, il legame con numerose patologie, tra cui obesità, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, tumori, steatosi epatica, disturbi intestinali e malattie neurodegenerative. Una dieta “chimica” può avere ripercussioni anche sulla fertilità, sia maschile che femminile, con effetti diretti sul futuro del Paese.

Una deriva contro la quale occorre tornare a seguire i principi della Dieta Mediterranea, modello alimentare riconosciuto dalla scienza come uno dei più efficaci strumenti di prevenzione. Nei mercati contadini realizzati negli ospedali sarà così possibile trovare le eccellenze che hanno un effetto protettivo su cuore, cervello, metabolismo, vista, sistema immunitario e altro. L’olio extravergine e il pesce azzurro offrono grassi “buoni” fondamentali per la salute cardiovascolare; legumi come ceci e lenticchie contribuiscono al controllo del colesterolo; noci e mandorle sostengono le funzioni cognitive; pasta e cereali di qualità garantiscono energia stabile; agrumi, frutta e verdure ricche di antiossidanti rafforzano naturalmente le difese dell’organismo. Il messaggio è semplice, esiste un cibo che aiuta a vivere meglio e più a lungo e un cibo che aumenta il rischio di malattie croniche. La salute si difende anche, e soprattutto, a tavola.

«Con questa iniziativa – dice il presidente di Coldiretti Abruzzo, Pietropaolo Martinelli – vogliamo ribadire che la salute dei cittadini si costruisce ogni giorno anche attraverso le scelte alimentari. Portare i mercati contadini negli ospedali significa creare un'alleanza concreta tra il mondo agricolo e quello sanitario, mettendo al centro la prevenzione e la qualità del cibo. Gli agricoltori sono i primi custodi della salute perché producono alimenti genuini, tracciabili e legati ai territori. È fondamentale promuovere la Dieta Mediterranea e difendere i consumatori da prodotti anonimi, ultraformulati o ottenuti con pratiche non consentite nel nostro Paese. In Abruzzo abbiamo un patrimonio agroalimentare straordinario che può dare un contributo importante al benessere delle persone e alla diffusione di una cultura della sana alimentazione, a partire dalle giovani generazioni».

DI SEGUITO, GLI APPUNTAMENTI PREVISTI IN ABRUZZO IL 10 LUGLIO, CONTEMPORANEAMENTE AI MERCATI CONTADINI:

CHIETI, POLICLINICO SS ANNUNZIATA – VIA DEI VESTINI (COLLE DELL’ARA) – AULA CONVEGNI ORE 9.00

Saluti e introduzione:

Giovanni Legnini, Sindaco di Chieti

Marino Pilati, Direttore Coldiretti Abruzzo

Manuela Di Virgilio, Direttore medico SS. Annunziata

Mauro Palmieri, Direttore generale ASL Chieti-Lanciano-Vasto

Nicolettà Verì, Assessore Sanità Regione Abruzzo

Liborio Stuppia, Magnifico Rettore Università d’Annunzio

Interventi

Ester Vitacolonna, Ordinario di Scienza dell'Alimentazione Dipartimento Medicina e Scienze dell'Invecchiamento

Umberto Benedetto, Direttore Clinica Cardiochirurgica e del Dipartimento Cuore ospedale "SS. Annunziata"

Fabrizio Di Marzio, Capo Area Azione sindacale e Legislazione Coldiretti

Pietropaolo Martinelli, Presidente Coldiretti Abruzzo

Modera: Domenico Bosco, Direttore Coldiretti Chieti

TERAMO, OSPEDALE GIUSEPPE MAZZINI – PIAZZA ITALIA – LOTTO 2 ORE 10.00

Saluti e introduzione

Maurizio Di Giosia, Direttore Generale della ASL Teramo

Francesco Delle Monache, Direttore sanitario della ASL Teramo

Emanuela Ripani, Presidente Coldiretti Teramo

Dino Mastrocola, Presidente Società italiana Scienze e tecnologie alimentari Sistal, membro comitato Aletheia, docente UniTE

Antonio Sisto, Direttore UO di Pediatria e Neonatologia del PO G. Mazzini di Teramo

Maria Totaro, Dirigente Medico UOS di Diabetologia del PO G. Mazzini di Teramo

Fabrizio Narcisi, Dirigente Medico UOC Medicina Interna PO di G. Mazzini di Teramo

Claudia Savina, Responsabile UOS Epatologia-CRR Fisiopatologia della Nutrizionista PO Giulianova ASL TE

Modera: Daniele Di Venanzio, Direttore Coldiretti Teramo

PESCARA, OSPEDALE SANTO SPIRITO, VIA FONTE ROMANA – AULA MAGNA ORE 11.00

Saluti e interventi

Carlo Masci, Sindaco di Pescara

Rossano Di Luzio, Direttore Sanitario Asl di Pescara

Liborio Stuppia, Magnifico Rettore dell’Università d’Annunzio

Pietropaolo Martinelli, Presidente Coldiretti Abruzzo

Amalia Scuderi, Direttrice UOC IAN Asl Pescara

Fabrizio Di Marzio, Capo Area Azione sindacale e Legislazione Coldiretti

Giuseppe Scorrano, Presidente Coldiretti Pescara

Modera: Marino Pilati, Direttore Coldiretti Abruzzo

L’AQUILA, OSPEDALE SAN SALVATORE , Via Vetoio 1, fraz.Coppito - SALA ALICE DAL BROLLO, ORE 10.00

Saluti e introduzione

Giovanna Micolucci, Direttore sanitario Ospedale San Salvatore

Alfonso Raffaele, Presidente Coldiretti L’Aquila

Fabrizio Taranta, Assessore all’Agricoltura Comune dell’Aquila

Emanuele Imprudente, Assessore Agricoltura Regione Abruzzo

Davide Grassi, Professore associato di medicina interna Università degli Studi dell’Aquila

Gloria Canepa, dietista, Servizio dietetico direzione medica

Modera: Domenico Roselli, Direttore Coldiretti L’Aquila