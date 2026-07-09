DOPO TRENT'ANNI, LA NOTTE DELLE PAURE SI FERMA: SALTA L'EDIZIONE 2026, IL DIRETTORE ARTISTICO LANCIA L'ALLARME SUL FUTURO DEL FESTIVAL: «SIAMO STATI LASCIATI SOLI»

Dopo oltre trent'anni di storia, La Notte delle Paure si prende un anno di pausa. L'edizione 2026 non si svolgerà: ad annunciarlo è il direttore artistico Luigi Cipriani, che parla di una decisione sofferta ma inevitabile, maturata di fronte all'impossibilità di continuare a sostenere, quasi in solitudine, il peso organizzativo ed economico della manifestazione.

Nel comunicato, Cipriani ripercorre il valore di un festival nato nel 1995 e divenuto negli anni un punto di riferimento della cultura abruzzese, capace di valorizzare territori, tradizioni e identità attraverso teatro, musica e spettacoli itineranti. Dal 2022, anno in cui ha assunto la direzione artistica, racconta di aver investito tempo, energie e risorse personali per garantire continuità al progetto, dando vita anche a produzioni originali dedicate alla memoria e alla cultura rurale dell'Abruzzo.

La scelta di fermarsi, sottolinea, non nasce dalla mancanza di idee o di entusiasmo, ma dalla consapevolezza che un evento di questa portata non possa dipendere dal sacrificio di una sola persona. Secondo il direttore artistico, un patrimonio culturale necessita di una programmazione condivisa, di responsabilità comuni e soprattutto di un sostegno concreto da parte delle istituzioni e del territorio.

Nel documento emerge anche il rammarico per alcuni impegni che, pur annunciati, non si sarebbero tradotti in un supporto effettivo, creando difficoltà organizzative, logistiche ed economiche. Una situazione che, evidenzia Cipriani, non può più essere sostenuta da chi si occupa della direzione artistica, trasformandosi anche nel principale finanziatore dell'iniziativa.

La sospensione viene quindi presentata come un segnale d'allarme e non come una resa. L'obiettivo dichiarato è utilizzare questo periodo per costruire basi più solide che consentano al festival di tornare nel 2027 con un'organizzazione più sostenibile e con una rete di sostegno più ampia. "La cultura non muore quando finiscono le idee. Muore quando viene lasciata sola", conclude Cipriani, affidando al territorio la responsabilità di decidere se un patrimonio costruito in oltre tre decenni meriti davvero un futuro.