RUBA UNO ZAINO AL GLOBO, CONDANNATO A OTTO MESI DI CARCERE E TRE ANNI DI DASPO, LA CITTÀ CHIEDE UN ENCOMIO PER L'AGENTE DELLA POLIZIA LOCALE

È stato condannato a otto mesi di reclusione, da scontare nel carcere di Castrogno, e colpito da un Daspo della durata di tre anni il cittadino di origine magrebina arrestato dopo il furto di uno zaino all'interno del Globo di Teramo. L'episodio si era verificato nei giorni scorsi nel punto vendita della Gammarana. L'uomo si era impossessato di uno zaino tentando poi di dileguarsi a piedi. La sua fuga, però, era stata interrotta dal coraggioso intervento di un agente della Polizia Locale di Teramo che, pur essendo fuori servizio e in abiti civili, aveva deciso di inseguirlo. L'agente aveva rincorso il ladro lungo le vie della zona, riuscendo a raggiungerlo in viale Crispi. Dopo una colluttazione era riuscito a immobilizzarlo, trattenendolo fino all'arrivo dei carabinieri, che avevano preso in consegna il fermato accompagnandolo in caserma per gli accertamenti. Processato con rito direttissimo, il magrebino è stato condannato a otto mesi di detenzione nel carcere di Castrogno. Nei suoi confronti è stato inoltre disposto un Daspo della durata di tre anni, misura che gli impedirà di frequentare le aree e i luoghi individuati dal provvedimento, con l'obiettivo di prevenire ulteriori episodi di illegalità. L'episodio ha suscitato numerosi commenti di apprezzamento da parte dei cittadini, che hanno sottolineato il senso del dovere e il coraggio dimostrati dall'agente della Polizia Locale. In molti chiedono ora al sindaco e al comandante della Polizia Locale di conferire un encomio all'operatore che, pur essendo libero dal servizio, non ha esitato a intervenire, mettendo a rischio la propria incolumità per bloccare il presunto autore del furto e consegnarlo alla giustizia.

Foto: elaborazione AI